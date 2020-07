Unsere Wälder leiden. Wie jeden Sommer beginnt in den grünen Schatzkammern unserer Erde die Waldbrandsaison. Im Amazons sind im Juni bereits 2248 Brände ausgebrochen, in Indonesien wurde in einer Region der Notstand ausgerufen, in der Ukraine gab es bei Waldbränden Tote, in Sibirien lodern Millionen Hektar Wald. Auch in Österreich stehen Waldbrände im Sommer fast an der Tagesordnung, besonders Kärnten wird in den heißen Monaten von den Feuern heimgesucht. Die Klimakrise feuert die Brände weltweit unerbittlich an - auch vor unserer Haustüre.