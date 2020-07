Derzeit 19 Länder in der Währungsunion

Momentan umfasst die Eurozone 19 Länder. Am Donnerstag wird die Eurogruppe über ihren künftigen Vorsitz abstimmen. Die EU-Finanzminister tagen dann am Freitag. Zwei Insider sagten, die Entscheidung könnte in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.