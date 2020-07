Gegen 18:25 Uhr fuhr ein Traktorlenker von der Schilcherstraße in Kniezenberg kommend, trotz Nachrang und ohne anzuhalten, in die L667 in Richtung Mooskirchen ein. Dabei dürfte er einen von rechts kommenden Radfahrer (57) übersehen haben, der gerade abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen an Handgelenk, Schulter und Knie zu.