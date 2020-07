Wissenschaftler prognostizieren, dass der Klimawandel in Zukunft häufiger zu Hitzewellen, Stürmen und natürlichen Bränden in dem Land führen wird. Erst im Frühling verwüsteten schwere Waldbrände 66.000 Hektar in der Sperrzone um das Tschernobyl-Kraftwerk im Norden der Ukraine.