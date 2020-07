Integrierter Bildstabilisator

Dank der höheren Auflösung ermöglicht die R5 dagegen Videos in 8K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde in 12 Bit, und zwar über die gesamte Sensorbreite. In allen 8K-Modi wird zudem der hauseigene Dual-Pixel-Autofokus unterstützt, der auch in der R6 zum Einsatz kommt. Dort wird aber „nur“ in 4K mit bis zu 60 Bildern in 10-Bit-Qualität gefilmt. Damit dabei nichts verwackelt, verfügen beide Kamera erstmals über einen fünfachsigen Bildstabilisator im Gehäuse, der sage und schreibe bis zu acht Belichtungsstufen kompensieren soll.