Auch in den Gastgärten

Auch in Gastgärten ist ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend - mit Ausnahme beim Aufenthalt am Tisch. Eine freiwillige Gästeregistrierung wird dringend empfohlen, um bei einem eventuell auftretenden Covid-19-Fall eine rasche Kontaktverfolgung zu ermöglichen. Die Daten (eine Kontaktperson pro Haushalt) dürfen lediglich an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergeben werden und müssen nach einem Monat vernichtet werden.