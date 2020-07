Gastronomen sehen der Maskenpflicht in touristischen Hotspots positiv entgegen - denn alles sei besser als ein zweiter Shutdown. Denn wie berichtet führt Kärnten ab Freitag für die frequentiertesten Partyzonen an den Seen wieder eine Maskenpflicht ein. Zwischen 21 Uhr und 2 Uhr früh gilt für den öffentlichen Raum das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.