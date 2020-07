„Renegade“ war beliebt, bekam aber nie Nachfolger

„Command & Conquer: Renegade“ erschien 2002 für den PC und war das erste Spiel, in dem man in Ego-Perspektive auf den in der Strategiespiel-Reihe nur von oben zu sehenden „Command & Conquer“-Schlachtfeldern kämpfen konnte. Obwohl der Shooter eine treue Fanbasis hat, wurde nie ein Nachfolger veröffentlicht. Eine Lücke, die „Renegade X“ füllen will.