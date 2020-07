Verteidiger Patric vom italienischen Fußball-Spitzenklub Lazio Rom ist am Mittwoch für vier Spiele gesperrt worden. Der Spanier hatte am Dienstag bei der Niederlage gegen Lecce Gegenspieler Giulio Donati in den Arm gebissen und dafür die Rote Karte gesehen. Aber sehen Sie selbst oben im Video - bei Minute 4:40.