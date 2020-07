Ein im Internet verbreitetes Video sorgt derzeit für heftige Debatten in der Slowakei. Die Aufnahme zeigt die Festnahme eines 43-jährigen mit einem Messer bewaffneten Mannes in der Altstadt von Bratislava. Zunächst sprach die Polizei von einem „entschlossenen Einsatz gegen einen Bewaffneten“. Doch nach der heftigen Kritik in sozialen Medien und auf Nachrichtenportalen hat die stellvertretende Polizeipräsidentin eine Überprüfung angekündigt.