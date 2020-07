Grundsätzlich sind alle Mitarbeiter in dem durchdachten Konzept der Festspiele in Gruppen - rot, orange und gelb - eingeteilt. Die infizierte Deutsche zählt zum orangen Bereich, das heißt, sie ist selbst nicht auf der Bühne aktiv, hat aber mitunter auch direkten Kontakt zu den Künstlern. Dazu kam es in einer so frühen Phase aber noch nicht.