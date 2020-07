Das Transitforum Austria-Tirol fordert nun sogar das Gegenteil, nämlich die Verschärfung des Lkw-Nachtfahrverbotes – und zwar zum Schutz der privaten und betrieblichen Anrainer sowie der internationalen Berufskraftfahrer, die immer mehr zu „Lenkradlohnsklaven“ degradiert würden. Weiters pocht man auf eine Section-Control an der A12 und A13 zur Überwachung der 60 km/h Beschränkung für Lkw sowie eine Reduktion der Lärmschwellengrenzwerte um zehn auf 40 Dezibel in der Nacht. In diesem Zusammenhang nimmt Gurgiser auch LH Günther Platter in die Pflicht: „Der Transit ist Chefsache, sagt Platter. Da muss er nun handeln!“