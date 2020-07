Der Biker war von Ebenau in Richtung Hallein unterwegs, als am Mittwoch gegen 16.30 Uhr der Unfall passierte. Nachkommende Verkehrsteilnehmer hielten an und kamen dem Mann zu Hilfe. Der Rettungshubschrauber C6 flog ihn ins Unfallspital. Die Wiestal-Landesstraße war für 40 Minuten komplett gesperrt.