Nachdem ein abgängiger 24-Jähriger aus Sirnitz, wie berichtet, unversehrt gefunden wurde, kam es heute, Mittwoch, wieder zu Suchaktionen: In Friesach ist eine 71-Jährige abgängig. Die 162 Zentimeter große, schlanke Frau in schwarzem Shirt und mit weißer Kappe und roter Umhängetasche soll mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs sein. Hinweise an die Polizei Friesach erbeten: 059133 2122 0