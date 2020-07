„Wir hatten in den letzten Jahren so oft und so häufig bei so wichtigen Turnieren Pech in der Auslosung. Diesmal sind es exakt meine beiden Wunschgegner“, betonte Teamchef Herbert Müller. Damit steigen aber auch seine Erwartungen an sein Team: „Dass wir uns für das WM-Play-off qualifizieren, sehe ich als Pflicht. Ich erwarte mir in dem Turnier zwei Siege. Wir dürfen da auch durchaus mit breiter Brust, aber mit Respekt vor jedem Gegner, in die Spiele gehen.“