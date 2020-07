Seit heute sind die Oberösterreicher wieder vermummt. Mit Stand 17 Uhr am Mittwochabend gibt’s laut Krisenstab - am Mittwoch gab’s mit 1866 Tests die bisher meisten an einem Tag - 470 bestätigte Covid-Fälle, im 24-Stunden-Vergleich sind dies um 19 Fälle mehr. 3327 Landsleute sind derzeit in Quarantäne.