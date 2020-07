Wilde Szenen in einem Hof in Oberwart: Nach etlichen Vorfällen stach ein Afghane mit einem Messer auf einen 17-Jährigen ein. Rasch wich der junge Sportler aus, die Klinge verfehlte ihn. Zeugen kamen zu Hilfe, sie schlugen mit Holzstücken auf den Angreifer ein. Der Verletzte ist in Haft.