Die Tennis-Profis Alexander Zverev und Nick Kyrgios haben am Mittwoch ihre Teilnahme am nächstwöchigen Berliner Exhibition-Turnier abgesagt. Für diesen Event hat auch Österreichs Star Dominic Thiem zugesagt. Zverev habe sich entschieden, derzeit nicht an organisierten Events teilzunehmen, teilte er via Instagram mit. Kyrgios sagte nach seinem kritischen Thiem-Sager wegen der angespannten Corona-Lage in seiner Heimat Australien ab.