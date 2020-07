Insgesamt eine aufwändige Strategie, die mit Umsatzeinbußen verbunden ist. Alleine durch die reduzierte Kartenzahl fallen fast 22 Millionen Euro weg. „Offen gestanden: Finanziell und organisatorisch wäre es einfacher gar nicht zu spielen“, so Rabl-Stadler, die sofort anfügt: „Ich wäre mir kleinmütig vorgekommen, wenn wir keine Festspiele abhalten.“ Zudem erinnerte sie an die schwierigen Bedingungen im Jahr 1920, als die Festspiele gegründet wurden: „Es herrschten Hunger und Not. Immer wieder trotzten die Festspiele schwierigen Umständen.“