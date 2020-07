Meister Salzburg holt nur die besten Trainer in die Nachwuchsakademie, wo die Jungbullen an die Profis herangeführt werden. Daher ist es für Daniel Beichler schon eine besondere Auszeichnung, dass der Liga-Krösus auf ihn aufmerksam geworden ist. Der Grazer freut sich auf die neue Herausforderung in der Mozartstadt.