Leider ist’s traurige Gewissheit, aber die bereits auf September verschobene Weiz-Rallye, bei der Jahr für Jahr Abertausende Benzinbrüder in der Oststeiermark eintrudeln, ist für 2020 abgesagt. „Für uns ist das eine mittlere Katastrophe“, ist Weiz-OK-Chef Mario Klammer enttäuscht. Nach Zusagen des Weltverbandes FIA und der österreichischen AMF wäre ein Rekordstarterfeld an der Startlinie gestanden. „Etliche Spitzenteams, darunter auch international sehr bekannte Namen“, so Klammer geknickt. „Das Konzept ist von A bis Z gestanden.“