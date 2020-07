Die Motorsport-Königsklasse hat schon viele außergewöhnliche und schöne musikalische Momente erlebt. Am Sonntag wird in dieser Hinsicht am Spielberg ein neues bewegendes Kapitel hinzugefügt. Zum ersten Mal eröffnet der in einer Hymne verewigte Stolz auf steirische Geschichte und Tradition einen Formel-1-Grand-Prix. Der „Große Preis der Steiermark“ feiert seine Premiere mit Andreas Gabalier.