Was man sieht, das gilt! So gefährlich eine Insektengift-Allergie sein kann, so einfach sind ihre Symptome zu erkennen. „Atemnot, Übelkeit, Kreislaufversagen können auch andere Ursachen haben. Aber die Reaktion der Haut ist ein eindeutiges Zeichen. Und in 90 Prozent der Fälle reagiert die Haut“, erklärt die Fachärztin.