In Mellach lief bis vor Kurzem das letzte Kohlekraftwerk Österreichs; wir berichteten. Nun wird es zu einem Riesen-Labor für „grüne“ Energie aus Wasserstoff, die in Zukunft wegweisend für große Motoren sein soll. So will man den Klimawandel in der Steiermark durch Forschung und Innovation bekämpfen.