Die Dreifaltigkeitssäule befand sich vor der Generalsanierung durch Feinstaub, Taubenkot und Algen in erbärmlichem Zustand. Für die Generalsanierung des Barockdenkmals genehmigte der Gemeinderat einen Kostenrahmen, der eingehalten werden konnte. Am teuersten fielen Restaurierungsarbeiten am Stein mit 260.000 € aus. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 470.000 €, wobei die Stadt Linz 320.000 € selbst investierte, der Rest wurde von der Sparkasse und dem Bundesdenkmalamt übernommen.