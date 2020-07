Gegen 8.30 Uhr war die 18-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Pkw auf der B 66 in Hof bei Straden in Fahrtrichtung Halbenrain unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 44,890 kam sie, laut eigenen Angaben aufgrund eines kurzen Blickes auf den Ganghebel, rechts auf das Straßenbankett. Beim Versuch das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurückzulenken, kam sie ins Schleudern und nach etwa 50 Metern in einem Böschungsbereich zum Stillstand. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades.