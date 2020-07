„Immer mehr demente Lenker“

Dieses Verhalten ist kein Einzelfall, so Verkehrsexpertin Edith Grünseis-Pacher, die mit ihrem „Club Mobil“ in den vergangenen 20 Jahren 18.000 Lenker auf ihre Fahrtauglichkeit getestet hat. In den vergangenen beiden Jahren flogen 70 Prozent der Prüflinge bei der Testung durch. Grünseis-Pacher: „Wir haben immer mehr demente Lenker oder Menschen, die an Parkinson leiden.“