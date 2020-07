Westendorf: Konkrete Pläne

„Wir wollen eine Freizeitanlage errichten mit Badeteich, der im Winter als Schneiteich genutzt werden kann“, bestätigt Dorfchefin Annamarie Plieseis die Pläne. Projektpartner seien Bergbahn und TVB, Investoren seien keine an Bord. Ein Angebot über einen Baurechtszins liege bei der Stadt, was auch Willi bestätigt. Plieseis will im September mit den Planungen der Anlage starten.