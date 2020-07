Wird nichts übertragen, ist niemand zu Hause

Das macht es Verbrechern leicht, WLAN-Kameras für ihre Zwecke zu nutzen. Dafür brauchen sie sich nicht einmal in den Video-Stream hacken, berichtet „WinFuture“. Stattdessen genügt es, in der Nähe einer Unterkunft die WLAN-Signale zu überwachen. Registriert die Kamera keine Bewegungen, werden keine größeren Datenmengen übertragen, was Einbrechern wiederum als Indiz dafür dient, dass der Besitzer der videoüberwachten Wohnung gerade nicht zu Hause ist.