Jene sechs, die in der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land Dienst versehen, erhielten gleich an ihrem ersten Tag Besuch von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Das Bundesheer sei in den vergangenen Wochen und Monaten „gefordert gewesen wie nie“, so die Ministerin, die zuletzt schwer in die Kritik geraten war. „Das österreichische Bundesheer ist immer da, wenn es gebraucht und angefordert wird.“