Ein Lokal in Linz wurde, weil es zuletzt mehrmals für Negativschlagzeilen gesorgt hatte, am Mittwoch auf Anordnung von SP-Stadtchef Klaus Luger gleich ganz dicht gemacht. In der Balkan-Bar „Millenium“ in der Franckstraße war es zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen, nachdem etwa trotz Lockdown darin ausgelassen gefeiert worden war. Oder die Exekutive ausrücken musste, weil sich viel zu viele Menschen in der Bar befanden und dabei die Abstandsregeln völlig ignoriert wurden.