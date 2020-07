Erst im März sorgte das Treffen einer Gruppe von über 50 Roma und Sinti am Ratzersdorfer See für Wirbel. Aus Sicherheitsgründen wurden die Wohnwägen des fahrenden Volks während des Lockwdowns daher auf ein, laut Stadtangaben, isolierteres Gebiet nahe dem Veranstaltungszentrum umgeleitet. Eben dorthin kehrten die Camper jetzt wieder zurück – und zumindest bei der FP und manchen Anrainern ist auch der Wirbel wieder groß. Vor allem die Beseitigung des Mülls, aber auch die Angst, dass durch die reisenden Camper das Virus zurück in die Stadt kommen könnte, bereitet Sorgen. „Wenn die SP schon illegales Camping auf Kosten der Steuerzahler duldet, dann soll sie ihre Parteizentrale dafür zur Verfügung stellen“, ärgert sich Klaus Otzelberger (FP).