Nach umfangreichen Erhebungen der Suchtmittelerhebungsgruppe des BPK Liezen mit Unterstützung der PI Liezen wurden am 6. Juli bei einem 21-Jährigen in Liezen und am 8. Juli bei einem 33-Jährigen in Rottenmann Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt zwei Cannabis-Indoor-Anlagen mit zahlreichen bereits in Blüte stehenden Cannabis-Pflanzen sowie umfangreiches Equipment (Leuchtmittel, Belüftungsgeräte usw.) zur Aufzucht des Suchtmittels vorgefunden und sichergestellt.