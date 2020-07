Von den 1000 Mitarbeitern am Wacker-Neuson-Standort in Hörsching sind jene in der Produktion weiter in Kurzarbeit, der Technik-Bereich ist bereits wieder in Vollbetrieb. „Beim Auftragseingang hatten wir teilweise hohe Rückgänge, werden das auch nicht mehr ganz aufholen, aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich“, sagt Martin Lehner, Vorstandschef von Wacker Neuson, der mit Robert Finzel vom Werk in Hörsching gestern einen Bagger an Meinhard Lukas, Rektor der Linzer Kepler-Universität, sowie Professor Rudolf Scheidl übergab. Der Bagger soll den Studenten des neuen Maschinenbau-Studiums Hydraulikthemen besser vertraut machen.