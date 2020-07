Um ein Haar hätte an diesem Tag ein Kind seine Mama verloren. Doch der Reihe nach. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten war eine Burgenländerin bei Freunden zu Besuch. Die Stimmung war gut, und so trank die 30-Jährige einen Liter Bier innerhalb kürzester Zeit - und setzte sich dann ans Steuer. Die Fahrt endete, als die Lenkerin in einer Linkskurve geradeaus weiterfuhr und frontal gegen einen Baum raste. Wie durch ein Wunder blieb die Mutter eines achtjährigen Kindes fast unverletzt. Ihr Lebensgefährte dagegen erlitt mehrere Knochenbrüche. Eine Blutuntersuchung nach dem Crash ergab einen Alkoholwert von 1,2 Promille im Blut - Führerschein weg, Anzeige! Jetzt musste sich die Frau vor dem Landesgericht in Eisenstadt für diese Fahrt verantworten.