Mit Thunberg von Europa in die USA gesegelt

Im August 2019 trat der Grimaldi-Spross Pierre mit der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg, 17, auf dem Segelschiff Malizia II eine 6000 Kilometer lange Reise an. Vom britischen Hafen Plymouth schipperten sie emissionsfrei bis nach New York. Wobei die Überfahrt alles andere als einem Urlaubstrip glich - der Kapitän hatte mit schlechtem Wetter und Navigationsproblemen zu kämpfen. Nach zwei aufreibenden Wochen erreichten sie das Ziel. Die Mission, die das Bewusstsein für Umweltprobleme schärfen sollte, war geglückt.