„Alles nur Täuschung, Lüge und Manipulation“

„Allen getätigten ,Investitionen‘ war gemein, dass eine tatsächliche Investition oder eine Platzierung von Optionen sowie ein Vorhalten von Anlegergeldern zur Rückzahlung und zur allfälligen Gewinnausschüttung in Wahrheit nie geplant waren und auch nicht stattfanden. Die eingezahlten Gelder wurden zu keinem Zeitpunkt einer Kapitalanlage zugeführt, die für den Kunden sichtbare ,Handelsplattform‘ war genauso wie ihr angebliches - elektronisch zugängliches - Kundenkonto mit einem fiktiven ,Guthaben‘ reine Täuschung“, so die WKStA in ihrer Anklageschrift. „Es war alles nur Täuschung, Lüge und Manipulation. Also Betrug“, fasste der zuständige Anklagevertreter vor einem Schöffensenat die Beweislage zusammen.