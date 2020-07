Aufregung am Dienstagabend im beschaulichen Tiroler Thiersee: Ein pensionierter Jäger (79) löste einen Einsatz aus, die Rettungskräfte in seiner Wohnung blickten plötzlich in den Lauf einer Pistole. Es folgte ein Großeinsatz, der Spuk war zum Glück rasch vorbei. Allerdings wurde ein Waffenarsenal beschlagnahmt.