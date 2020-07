In Rom wächst die Sorge um einen großflächigen Coronavirus-Ausbruch, nachdem in den vergangenen Tagen mehrere bengalische Migranten in der italienischen Hauptstadt eingetroffen sind, die positiv auf den neuartigen Erreger SARS-CoV-2 getestet wurden. Die Staatsbürger des südasiatischen Landes Bangladesch sollen mit gefälschten negativen Covid-19-Tests nach Italien eingereist und danach untergetaucht sein. Die Behörden in Rom versuchen derzeit, bis zu 600 bengalische Infizierte zu lokalisieren, sagte Vize-Gesundheitsminister Pier Paolo Sileri.