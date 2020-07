„Manifest für ein Volkstheater im 21. Jahrhundert“

Gedanklich und emotional scheint Christoph Nix schon in Österreich bei den Tiroler Volksschauspielen in Telfs angekommen zu sein, wie in seinem von ihm an die „Krone“ übermittelten „Manifest für ein Volkstheater im 21. Jahrhundert“ zu lesen ist und welches hier auszugsweise abgedruckt wird: Davon ausgehend, dass sich aktuell in Wien das Volkstheater in einer schweren Krise befindet, jedoch die Volksschauspiele Tirol sich im Aufbruch befänden, skizziert Nix die historische Entwicklung dieser Theaterform hin zum 19. Jahrhundert. Durch Mitwirkung des Proletariats, der Bauern und des „schaffenden“ Menschen wurde das Volkstheater zu einem subversiven Theatererlebnis. Da damals im Bewusstsein implementiert war, dass Kultur gerade dann wichtig wurde, wenn die Agrikultur schwächelte und der Arbeitsmarkt nicht mehr ernähren konnte. Somit wurde das „Spiel“ zu einem Zentrum der Stärke und der Stärkung.