Eva Blimlinger, Historikerin und Kultursprecherin der Grüne, erkannte in Schnedlitz‘ Aussage „wieder einmal“ das rechte Gedankengut der Partei. „Diese Aussagen sind menschenverachtend und stehen in der Tradition einer nationalsozialistischen Rhetorik und Politik, die auf das Schärfste zurückzuweisen ist“, erklärte sie am Mittwoch. Zudem meinte die Historikerin, dass Schnedlitz nach solchen Aussagen rücktrittsreif wäre.