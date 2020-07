Der Traum von nicht wenigen Österreichern vom Sommerurlaub an einem Strand in Kroatien beschäftigt auch das Staatsoberhaupt: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat trotz der Corona-Sorgen eine Lanze für jene Österreicher gebrochen, die ihren Sommerurlaub an der kroatischen Adria verbringen wollen. „Es kann ihnen genauso passieren in Tirol, in Kärnten und im schönen Salzburg, und wir haben kein Meer“, sagte Van der Bellen am Mittwoch nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Slowenien und Kroatien in Wien.