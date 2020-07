Internetabhängigkeit gilt als psychische Störung

Seit 2008 gilt Internetabhängigkeit in China offiziell als psychische Störung. Seitdem haben „Entgiftungszentren“ an Popularität gewonnen. Jedoch haben viele negative Schlagzeilen über Vorwürfe von schweren körperlichen Misshandlungen in den vergangenen Jahren zu wachsenden Bedenken geführt. 2014 starb eine 19-Jährige in Zhengzhou, nachdem sie in einem dieser „Entgiftungszentren“ geschlagen wurde, berichtete die chinesische Zeitung „Global Times“.