Saab 105OE wird fix nicht nachbesetzt

Geleast wurde schon einmal 2004 von der Schweiz, als wir auf die Lieferung der Eurofighter warteten. Damals überbrückten eidgenössische F-5 schnell und pragmatisch die Lücke in der Luftraumüberwachung, die die ausgemusterten Draken hinterlassen hatten. An der Situation der Saab 105-Flotte in Linz-Hörsching ändert die neue Stoßrichtung nichts. Die Unterschall-Trainer werden vorerst nicht nachbeschafft, auch wenn es hier Leasing-Modelle aus anderen Ländern gäbe.