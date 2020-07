„Wir stehen vor zwei großen Krisen und können die eine nicht lösen, wenn wir die andere ignorieren“, sagte Grünen-Chefin Birgit Hebein am Mittwoch in einer Pressekonferenz. So soll die Motivation für einen Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel dadurch erhöht werden, indem diese gratis benutzt werden können. In den Genuss der Maßnahme sollen Personen mit Hauptwohnsitz in Wien kommen. Hebein verwies auf vergleichbare Maßnahmen in Luxemburg oder der estnischen Hauptstadt Tallinn.