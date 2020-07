Schon vor dem Packen auf die Angaben zur Lagerung achten. Bei Bedarf die Medikamente in einer Kühltasche transportieren, aber vor Feuchtigkeit schützen (z.B. mit einem Plastiksack). Mittel immer in der Originalverpackung mit Gebrauchsanweisung belassen. Im Falle eines Grenzübertritts für Insulin, Spritzen, verschreibungspflichtige Schmerzmittel (Opioide!) etc. ein ärztliches Attest, wenn möglich auch in Englisch, und das Rezept bereit halten. Vor Ort Temperaturempfindliches in der Minibar bei maximal 8 Grad Celsius deponieren, ansonsten an einem trockenen, lichtgeschützten Ort, also besser nicht im Badezimmer.