Mick Schumacher will es in der Motorsport-Welt nach ganz oben schaffen! Ihm wurde schon früh klar, dass er später einmal wie sein berühmter Vater Michael Rennfahrer werden wollte. "Ich war elf Jahre alt und saß mit meinem Vater in einem Renntruck an der Kartbahn in Kerpen. Er hat mir in die Augen geguckt und mich gefragt: ‚Willst du das ernsthaft?‘"