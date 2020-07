Gerade bei der Hoffnung, dass eine Herdenimmunität künftig vor der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schützen könnte, spielen Antikörper eine wichtige Rolle. So ist man bislang davon ausgegangen, dass einen diese vor einer neuerlichen Infektion bewahren könnten. Doch neueste Beobachtungen wecken nun Zweifel an der Aussagekraft von Antikörpertests und an den derzeit diskutierten Immunitätspässen.