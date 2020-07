Hohe Dunkelziffer

Das Paar steht im Verdacht, seit Sommer 2019 zumindest 210 Einbrüche in Zeitungskassen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg begangen zu haben. Zudem verübten sie Einbrüche in Kerzenautomaten sowie in Kassen bei Blumenäckern und Gemüsefeldern. Auch rund 60 Diebstähle im Großraum Straß aus sogenannten „Bäckersackerl“ - ein Sackerl mit Geld wird an den Zaun gehängt, der fahrende Bäcker legt dann das Bestellte hinein und nimmt das Geld mit - sollen auf das Konto des Paares gehen. Die Dunkelziffer dürfte allerdings weit höher sein.