Arbeitsteilung bei Chinas Staatssicherheit

Gestellt werden solche Fallen laut BBC von der chinesischen Staatssicherheit. Die arbeite dezentral: Jedes Provinzbüro der Staatssicherheit kümmere sich um die Auslandsaufklärung in einer anderen Weltregion. Das Büro in Shanghai kümmere sich etwa um die USA, jenes in Peking um Russland, in Tianjin beobachte man Japan und Korea - und so weiter. Dabei greife man neben klassischen Agententätigkeiten wie oben beschrieben zum „vollen Spektrum staatlicher Hebel, um an Informationen zu gelangen“. Das seien gezielte und ungezielte Cyber-Angriffe, aber auch Diebstahl und die wissentliche oder unwissentliche Zusammenarbeit mit Branchenexperten.